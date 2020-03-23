Кострома, 23 марта, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Костромской области расшили список мест для изоляции пациентов с COVID-19. Об этом 23 марта сообщила администрация региона.

Средства защиты от вируса

В случае проникновения вируса на территорию области заболевших будут госпитализировать в Окружную больницу Костромского округа №2, детское отделение окружной больницы Костромского округа №1, Галичскую и Шарьинскую окружные больницы.

Для профилактики принимаются и другие меры.

«В связи с повышающейся нагрузкой на поликлиники города Костромы, привлечены в первичное звено 316 учащихся старших курсов медицинского колледжа. С этой недели дополнительно будет выделено в поликлиническое звено города Костромы 10 единиц автотранспорта и будет организована мобильная бригада по отбору биоматериала и доставки его в централизованную лабораторию», — сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев.

По информации регионального департамента здравоохранения, бригады «скорой», фельдшерско-акушерские пункты и отделения медицинских организаций по оказанию помощи больным ОРВИ и внебольничными пневмониями обеспечены необходимыми лекарствами и медицинскими приборами. На сегодняшний день в Костромской области на COVID-19 обследовали 160 человек, случаев заражения коронавирусом не выявлено.