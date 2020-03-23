Для пациентов с COVID-19 в Костромской области подготовили четыре больницы
Кострома, 23 марта, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Костромской области расшили список мест для изоляции пациентов с COVID-19. Об этом 23 марта сообщила администрация региона.
В случае проникновения вируса на территорию области заболевших будут госпитализировать в Окружную больницу Костромского округа №2, детское отделение окружной больницы Костромского округа №1, Галичскую и Шарьинскую окружные больницы.
Для профилактики принимаются и другие меры.
По информации регионального департамента здравоохранения, бригады «скорой», фельдшерско-акушерские пункты и отделения медицинских организаций по оказанию помощи больным ОРВИ и внебольничными пневмониями обеспечены необходимыми лекарствами и медицинскими приборами. На сегодняшний день в Костромской области на COVID-19 обследовали 160 человек, случаев заражения коронавирусом не выявлено.