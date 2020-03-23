МВД по Чувашии ошибочно перечислило средства московскому застройщику
Чебоксары, 23 марта, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску регионального МВД к строительной компании «в связи с ошибочным перечислением» средств. Речь шла о взыскании более 713 тыс. рублей, заявление суд удовлетворил, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Министерство внутренних дел по Чувашской Республике вышло с исковым заявлением к московскому обществу «Строительная компания «Гарант» о взыскании 713 489,36 рублей. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства.
20 марта Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление, взыскав с ответчика указанную сумму
Также взыскано в доход федерального бюджета 17 270 рублей государственной пошлины.
Данное решение суда первой инстанции может быть обжаловано.