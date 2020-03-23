Чебоксары, 23 марта, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску регионального МВД к строительной компании «в связи с ошибочным перечислением» средств. Речь шла о взыскании более 713 тыс. рублей, заявление суд удовлетворил, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике вышло с исковым заявлением к московскому обществу «Строительная компания «Гарант» о взыскании 713 489,36 рублей. Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства.

20 марта Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление, взыскав с ответчика указанную сумму

«Взыскать […] в пользу министерства внутренних дел по Чувашской Республике 713 489 рублей 36 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.02.2018 по 22.01.2020 в связи с ошибочным перечислением денежных средств по платежному поручению от 27.09.2017», — говорится, в частности, в документе.

Также взыскано в доход федерального бюджета 17 270 рублей государственной пошлины.

Данное решение суда первой инстанции может быть обжаловано.