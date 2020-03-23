Рыбинск, Ярославская область, 23 марта, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 23 марта выстроилась очередь в здание департамента социальной защиты на улице Кольцова. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Очередь вызвана мерами против коронавируса — в здание пускают лишь ограниченное число посетителей.

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«Себя обезопасили. Люди пускай мерзнут. Не у всех свои машины, чтобы погреться!», — пишут очевидцы.

А администрации Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что проблема есть.

«В департаменте социальной защиты понедельник приемный день. Люди обращаются за мерами социальной поддержки, начислением компенсаций за услуги ЖКХ. В связи с карантинными мерами в здание пускают не более 50 человек. Это привело к образованию очереди. Мы рекомендуем гражданам записывать на прием предварительно, чтобы приходить к назначенному времени и не ждать в очередях», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Судя по всему, полностью отказаться от личного приема граждан местные органы власти не могут.