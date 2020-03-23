Ярославль, 23 марта, 2020, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области чиновникам рекомендовано использовать медицинские маски при поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Поздравляет ветерана в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственники ветеранов высказали недовольство в социальных сетях тем, что чиновники продолжают приезжать домой и вручать юбилейные медали несмотря на угрозу коронавируса. При этом муниципальные служащие не используют масок.

В правительстве области все же решили не отменять поздравительные мероприятия.

«Конечно, недопустимо подвергать здоровье ветеранов риску. Услышали замечание, всем рекомендовали пользоваться масками», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области.