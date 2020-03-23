Калуга, 23 марта, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Главный врач калужской областной больницы Владимир Кондюков, находящийся в разгар эпидемии коронавируса на отдыхе в Тайланде, куда он убыл в отпуск без разрешения, может лишиться должности, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства Калужской области.

Kokb40.ru Главный врач калужской областной больницы Владимир Кондюков

Ранее в регионе было отдано распоряжение о запрете государственным служащим командировок и отпусков за пределы РФ.

«Стоит разобраться, кто давал разрешение на выезд, если такое решение было. В текущей ситуации значит, слишком большую ответственность мы возложили на этого человека, надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. Ни в коем случае эту ситуацию без кадровых решений не надо оставлять», — сказал по данному поводу врио калужского губернатора Владислав Шапша.

По состоянию на 23 марта в Калуге еще у девяти человек подозревают коронавирус, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Владислав Шапша. Количество пациентов инфекционной больницы за выходные выросло с 25 до 34. Все эти граждане возвратились из-за рубежа. Ежедневно в регион возвращаются из других стран около 150 человек. Однако коронавирус официальное подтвержден пока только у одного калужанина, вернувшегося из Италии.