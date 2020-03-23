Ярославль, 23 марта, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

Правительство Ярославской области

Сумма ежемесячного пособия в регионе составит 5 285,50 рубля.

«Прием заявлений от родителей начнем с 1 июля. Справок не потребуется — органы власти сами сделают необходимые запросы. Рассчитываться начисления будут с 1 января этого года. Значит, семьи получат деньги сразу за несколько месяцев», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Обращаться за этой мерой поддержки граждане могут в МФЦ или в органы социальной защиты населения по месту жительства. Указ о выплате пособий подписал накануне президент Владимир Путин.