Кострома, 23 марта, 2020, 11:25 — ИА Регнум. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье Костромской области выделят 253 миллиона рублей. Такое поручение по итогам поездки в Костромскую область дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com, Александр Коновалов Шарья

«Минспорту России, Минфину России, Минэкономразвития России при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть выделение бюджетных ассигнований в объёме до 253 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Шарье Костромской области. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 сентября 2020 года», — говорится в поручении.

После поездки председателя Правительства России Михаила Мишустина в Кострому 13 марта 2020 года был принят ряд решений. В их числе — выделение средств на перенос гинекологического отделения первой окружной больницы Костромского округа в новое здание, предоставление средств на разработку проекта «Коркинских очистных сооружений в Костроме». Кроме этого, до 10 апреля 2020 года в правительстве ждут предложений по срокам завершения строительства газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья в Костромской области.