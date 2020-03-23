Калуга, 23 марта, 2020, 12:11 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году казна пополнилась более чем на 69 млрд рублей. Доходы бюджета по сравнению с 2018 годом увеличились на 10,4%. Поступление налоговых доходов составило около 53 млрд рублей. Наибольший прирост достигнут по налогу на прибыль, доходы физических лиц, по акцизам и транспортному налогу. Об этом 23 марта заявила в отчёте на заседании областного правительства министр финансов региона Валентина Авдеева, сообщает корреспондентИА REGNUM

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Министр финансов региона Валентина Авдеева на заседании правительства области.

Расходы бюджета области за 2019 год исполнены в сумме 68 млрд рублей. Темп роста — 109,8%. Бюджет сохранил свою социальную направленность. На финансирование социальных расходов направлено 37,7 млрд рублей. Это 55,5% от общего объема расходов казны.

В 2019 году за счёт средств бюджета области осуществлялось финансирование 28 государственных, 14 ведомственных целевых и одной региональной программы. На реализацию национальных проектов израсходовано 13,8 млрд рублей. Из них более 8 млрд рублей — федеральные и свыше 5 млрд — средства региона.