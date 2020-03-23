Ярославль, 23 марта, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля временно отменила общегородские совещания по понедельникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Общегородское совещание в Ярославле

Совещания проводились в малом зале мэрии. В них участвовали мэр, все его заместители, главы районных администраций, руководители городских предприятий, подрядчики по муниципальным заказам, представители МЧС и МВД. Совещания транслировались в интернет.

Согласно указу губернатора Ярославской области, с 18 марта все мероприятия с числом участников более 50 человек отменяются. Чтобы соблюсти это требование, мэр заменил общегородское совещание планеркой с заместителями в своем кабинете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также областные и местные органы власти отменили личные приемы граждан.