Ярославль, 23 марта, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Ярославле в Яковлевско-Благовещенском храме начались молебны против коронавируса. Об этом сообщается на странице храма в социальных сетях.

Страница Яковлевского храма в Facebook Молебен перед крестом в Яковлевском храме

Молебны совершаются перед древним деревянным крестом, который является главной святыней храма. Верующие говорят, что молитва перед ним и раньше помогала при эпидемиях.

«По воскресеньям по окончании поздней Божественной Литургии около 10:30 будет совершаться «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы». За соборной молитвой каждый сможет вознести ко Господу свои воздыхания о даровании всем крепости сил душевных и телесных, выздоровления — заболевшим, об искоренении недуга», — говорится в объявлении на странице храма в Facebook.

Как рассказывают в храме, молебен перед крестом помог прихожанам храма в 1936 году во время эпидемии скарлатины. Среди участников молебна никто не заболел, а те, кто уже болели, выздоровели без осложнений.

Сейчас в Ярославле зафиксирован один случай коронавируса. Больная находится в инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное.