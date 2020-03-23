Ярославль, 23 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров просит председателя правительства РФ изменить ставки имущественного налога для малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного. В частности, ярославский бизнес-омбудсмен предлагает Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения нулевой ставки имущественного налога для предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения, и снизить ставки для бизнесменов, которые используют общий налоговый режим.

Уполномоченный по правам предпринимателей в ЯО Альфир Бакиров

Альфир Бакиров считает важным провести анализ последствий прекращения действия режима ЕНВД для малого бизнеса, поднимает вопрос о высоких тарифах на электроэнергию и размерах страховых взносов для предпринимателей.

«В обращениях говорится об установлении ограничения на повышение тарифа на электроэнергию для малого бизнеса в размере, не превышающем уровня инфляции, и снижении суммарного размера страховых взносов до прежних 14% от ФОТ для всех малых предприятий на спецрежимах. Проекты обращений в адрес премьер-министра 18 марта были единогласно поддержаны активом общественных объединений бизнеса, предпринимателями и промышленниками региона по итогам ежегодного отчета уполномоченного», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.

Все отправленные в правительство РФ предложения будут рассмотрены и на областном уровне. Причем в оперативном режиме.

«По информации, поступившей от областных органов власти, в ближайшее время поднятые нами проблемы будут рассмотрены в рамках рабочих групп регионального Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, а также на заседаниях профильных комитетов областной Думы», — пояснил Альфир Бакиров.

Ярославский бизнес также считает необходимым усовершенствовать работу системы весогабаритного контроля грузового автотранспорта и оценить результаты государственной кадастровой оценки недвижимости.