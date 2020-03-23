Ярославль, 23 марта, 2020, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле из-за временного запрета на посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий муниципальные учреждения и предприятия несут убытки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Кондуктор в общественном транспорте

«Некоторые наши муниципальные учреждения уже сейчас несут финансовые потери. В зоне риска находятся и городские рынки. В настоящее время проводим анализ и оценку всех муниципальных предприятий, — рассказал заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. — Кроме того, мы оцениваем в целом ситуацию. Конечно, сейчас страдает туристический бизнес, гостиничный, общепит. А Ярославль — это туристический город, и это означает, что бюджет недополучит налогов. Но паниковать рано, если меры по недопущению распространения коронавируса, предпринимаемые правительством страны и в частности нашего региона будут эффективными, то экономические потери будут минимальными.

Концерты, спектакли, выставки, работа аттракционов, а также спортивные соревнования в региональном центре были отменены либо перенесены на другие даты. Это уже влияет на финансовую составляющую муниципальных предприятий, которые приносят прибыль в казну города.

«Наша основная деятельность — это предоставление услуг. На данный момент нам пришлось отменить несколько массовых мероприятий — это городские соревнования по тхэквондо, выставку «Мир красоты» и чемпионат мира по панкратиону. Также под вопросом проведение музыкального концерта 18 апреля. Коммунальные платежи не уменьшаются, как следствие, из-за сложившейся ситуации несём убытки. Помимо культурно-массовых и спортивных мероприятий, мы сдаём в аренду помещения для продажи одежды и питания. Пока арендаторы не отказываются от помещений. В связи со сложившейся ситуацией продумываем и ищем пути, чтобы данная ситуация никак не повлияла на деятельность предприятия», — сказала генеральный директор АО «Вознесенский» Мария Ярагина.

В городе наблюдается и снижение пассажиропотока в общественном транспорте. В настоящее время муниципальные предприятия в сфере пассажирских перевозок приступили в усиленном режиме к антисептической обработке салонов автобусов, троллейбусов и трамваев. Мероприятия направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди пассажиров.

«Постоянно отслеживаем пассажиропоток в общественном транспорте города Ярославля. На сегодняшний день есть незначительное снижение пассажиропотока. Принимаем необходимые меры по защите и безопасному передвижению людей в транспорте. Ежедневно все сотрудники транспортных предприятий проходят медицинский осмотр с обязательной термометрией. Кроме того, мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу обеспечить в достаточном количестве масками сотрудников транспортных предприятий — водителей, кондукторов и контролёров. Также до всех коммерческих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по дезинфекции подвижного состава», — сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас в городе предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности населения. Подсчитать финансовые потери для муниципальной экономики и бюджета города можно будет только после отмены карантинных мероприятий.