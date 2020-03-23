Южно-Сахалинск, 23 марта, 2020, 06:48 — ИА Регнум. Инспекторы МЧС на Сахалине спасли от стаи бродячих собак детёныша нерпы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС Сахалина На Сахалине спасатели спасли нерпенка

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Патрулировавшим побережье залива Мордвинова инспекторам МЧС поступила информация о том, что на берегу озера Тунайча находится небольшой морской зверек. Спасатели прибыли на место и обнаружили детёныша нерпы, которого уже окружила свора бродячих собак. Псов прогнали специальными сигнальными средствами.

«После этого встал вопрос о доставке зверька к морю. Примечательно, что до ближайшей открытой воды было 4 км 700 метров. И на пути ни одной полыньи мы не заметили. Для нас так и осталось загадкой, зачем нерпа проделала такой долгий путь посуху», — рассказал старший госинспектор патрульной службы с. Охотское ГУ МЧС РФ на Сахалине Дмитрий Селин.

Осторожно, на чехле от снегохода, нерпёнка доставили к морю и выпустили. Чтобы малыш во время транспортировки не получил травму, инспектор МЧС Валерий Гладких ехал вместе с ним. Нерпёнка выпустили на лёд, он добрался до воды и ушёл в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 20 марта 2020 года сивуч обокрал рыболовный сейнер. Взобравшись на борт возвращающегося с путины судна, сивуч принялся поедать рыбу. Прогнать воришку смогли с помощью шланга с водой.