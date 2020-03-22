Калуга, 22 марта, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Первая партия медицинских масок поступила 22 марта в Калугу в рамках реализации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации механизма централизованных поставок в регионы средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Первая в России партия медицинских масок от коронавируснгй инфекции поступила на калужский склад

По словам врио губернатора Владислава Шапши, решение обратиться в Минпромторг России о содействии в обеспечении региональной аптечной сети средствами индивидуальной защиты принял региональный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы благодарим ведомство за оперативный отклик на нашу просьбу. Со своей стороны рекомендуем калужским предприятиям легпрома активнее перестраиваться под потребности рынка и организовать выпуск индивидуальных средств защиты. К настоящему времени ряд производителей уже включились в эту работу», — сказал Шапша.

На склад ГП «Калугафармация» в настоящее время поступило 20 тыс. медицинских масок. В ближайшие дни их направят в аптеки и в лечебные организации области. Данные маски многоразовые, в упаковке содержится по семь штук. Перед продажей они проходят обязательную стерилизацию.