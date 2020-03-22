Москва, 22 марта, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Почти 30 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 22 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Так, по состоянию на 16:50 мск в аэропорту «Шереметьево» были задержаны восемь рейсов; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще восемь отменены; в аэропорту «Домодедово» задержаны два рейса, ещё десять отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.