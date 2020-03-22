Багдад, 22 марта, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 22 марта сообщает Anadolu Ajansi.

U.S. Army Турецкие солдаты

Столкновения произошли в районе Хакурк, турецкие военные атаковали позиции курдских повстанцев при поддержке авиации.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.