Москва, 22 марта, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Космонавтов, отправляющихся к Международной космической станции на корабле «Союз МС-16», не будут провожать родственники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 22 марта об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра подготовки космонавтов.

Юрий Данилевский На въезде Байконур

Запуск космического корабля «Союз МС-16» назначен на 9 апреля. Корабль доставит на орбитальную станцию космонавтов Ивана Вагнера, Анатолия Иванишина и астронавта Кристофера Кэссиди. Традиционно близкие родственники космонавтов провожают их на МКС и встречают при возвращении на Землю, однако для предстоящего запуска будет сделано исключение.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки семьи экипажа «Союза МС-16» не приедут на Байконур для проводов в полёт», — заявили в ЦПК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта космодром «Байконур» был закрыт для журналистов из-за вспышки коронавируса. В Роскосмосе заверили, что все предстоящие запуски будут транслироваться в прямом эфире.