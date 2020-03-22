Москва, 22 марта, 2020, 11:53 — ИА Регнум. На военный аэродром «Чкаловский» за ночь с 21 на 22 марта были переброшены 9 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с подготовленными экипажами. Самолёты, прибывшие из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей, войдут в авиагруппу для доставки помощи в Итальянскую республику, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

Авиационная группировка создана для доставки помощи в Италию по поручению президента России Владимира Путина. Начиная с 22 марта в страдающую от пандемии страну будут переброшены восемь мобильных бригад военных вирусологов и медиков, автомобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции и медицинское оборудование.

Министерство обороны Италии уже заявило о своей готовности принять и разместить у себя российский военный персонал и технику, глава военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини выразил благодарность российскому руководству за оперативную помощь.