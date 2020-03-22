Ташкент, 22 марта, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Все пограничные пункты пропуска Узбекистана с 00:01 23 марта закрываются для всех лиц, кроме иностранных граждан, выезжающих из страны, говорится в решении специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

U.S. Air Force Афганско-узбекская граница

В решении комиссии также сообщается, что все предприятия и учреждения столицы Узбекистана, независимо от формы собственности, с 23 марта, с сохранением основной деятельности, должны организовать выход сотрудников в трудовой отпуск в порядке, установленном законодательством.

«Для остальных сотрудников деятельность в максимально возможной степени должна быть организована дистанционно (онлайн)», — говорится в документе, который цитирует Газета.уз.

Подчеркивается, что все сотрудники, остающиеся на рабочих местах, обязаны быть в масках. Нарушившие карантинный режим будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.