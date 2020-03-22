Калуга, 22 марта, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Результат второго теста на коронавирус у калужского медика, у которого ранее заподозрили заболевание, дал отрицательный результат. Об этом поздно вечером 21 марта написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Kp40.ru В лаборатории

«Как я сообщал ранее, первый анализ был условно положительный, после чего был проведён повторный тест. Он дал отрицательный результат», — написал Владислав Шапша.

Для того чтобы снять сомнения, тесты направлены в специальную лабораторию в Новосибирск. Медик контактировала с мужчиной, который лежит с COVID-19 в больнице в Калуге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен у одного жителя Калужской области. Он чувствует себя хорошо. Его заболевание протекает в легкой форме.