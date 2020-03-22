Нижневартовск, Югра, 22 марта, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на свадьбе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Maarten Van Damme Убийство

Следствием установлено, что ночью 21 марта 2020 года в помещении банкетного зала кафе «Летучий голландец» в Нижневартовске в ходе ссоры 50-летний мужчина нанёс несколько ударов ножом в грудь 56-летнему вартовчанину. Потерпевший скончался от ран в медучреждении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»). решается вопрос о заключении нападавшего под стражу.