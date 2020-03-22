Донецк, 22 марта, 2020, 10:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики десять раз нарушили режим перемирия. В результате обстрела были ранены двое мирных жителей. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

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Огонь был открыт украинскими боевиками по населенным пунктам Зайцево, Донецк (поселок шахты «Трудовская», Вольво-Центр), Александровка.

По ДНР было выпущено 168 единиц боевых припасов. В ходе обстрелов боевики применили минометы калибра 82 мм, БТР, БМП, гранатометы РПГ, АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В результате обстрела была ранена женщина 1976 года рождения, которую доставили в больницу №14 города Донецка. Пострадавшая получила огнестрельное ранение правой голени.

В результате обстрела населенного пункта Александровка была ранена девушка 2002 года рождения, которая проживает по адресу, улица Школьная, дом 214. Пострадавшая получила осколочное ранение левого плеча, ее доставили в Республиканский травматологический центр города Донецка.

Обстрелами также был поврежден фасад школы, расположенной по адресу, улица Ленина, дом 171.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки, боевики украинских формирования одиннадцать раз обстреляли территорию республики, выпустив сорок единиц боевых припасов.

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