Вашингтон, 22 марта, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Обновления стабильной версии браузера Microsoft Edge временно не будут выпускаться для снижения нагрузки на веб-разработчиков и других технических специалистов, сообщается в блоге Microsoft.

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Из-за вспышки коронавируса часть сотрудников компаний по всему миру перешла на удалённый режим работы. Это создало дополнительную нагрузку на системных администраторов и других технических специалистов.

В связи с этим в Microsoft приняли решение не выпускать обновление стабильной версии браузера Edge в ближайшее время. Выпуск новой версии браузера влечёт за собой тестирование совместимости и проверку безопасности, что может потребовать значительных затрат времени специалистов в крупных организациях.

В Microsoft отметили, что компания продолжит работу над тестовыми версиями (Canary, Dev и Beta). Аналогичное решение о приостановке обновления стабильной версии приняли и разработчики браузера с открытым кодом Chromium.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года компания Microsoft выпустила обновление браузера Edge, переведя его с собственного движка EdgeHTML на базу Chromium.