Алейск, Алтайский край, 22 марта, 2020, 06:56 — ИА Регнум. Масштабные вырубки леса стали причиной обращения к губернатору региона Виктору Томенко жителей сразу нескольких сёл Алейского района Алтайского края (Боровское, Дружба, Кировское, Малиновка, Моховское, Савинка). Их воззвание с просьбой «остановить беспредел» опубликовано на официальном сайте муниципалитета:

Вырубка леса

«Мы живем в удивительных, красивейших местах Алейской степи. Вокруг наших сел находятся уникальные природные богатства — березово-осиновые колки. <…> Даже трудно представить, что произойдет с нашей малой родиной, если этот уникальный природный дар будет утрачен. А ведь произойти это может. И поводов для опасения достаточно. В последнее время уникальные красоты хищнически уничтожаются.

Началось все с вырубки больных деревьев, выдавались квоты на санитарную вырубку. А теперь пилы в колках звенят день и ночь. Под видом санитарных рубок пилят здоровые березы. Объем вырубок идет на тысячи кубометров древесины. Березы пилятся, колки уничтожаются, древесина вывозится в Китай. Неужели блага, которые приносит растущий лес, превосходят ценности, получаемые из древесины?

КАУ «Алтайлес» на 2020 год продано 2319 м3 леса на корню на территории с. Моховское и с. Малиновка, к заготовке которого приступили ИП Парамонова, ИП Чумаков, ИП Зимин. Готовятся документы еще на 2570 м3. Больно и страшно смотреть на то, как уничтожаются реликтовые березы. Что же останется нашим детям и внукам после варварского уничтожения колков?» — пишут сельчане.

Губернатора Виктора Томенко просят вникнуть в суть не только данной проблемы, но и остановить произвол, творящийся с продажей и вырубкой колков на территории всего Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутский учёный Виталий Рябцев заявил, что удивлён тем обстоятельством, что в Алтайском крае, где рубки леса производятся гораздо масштабнее, чем в Приангарье, до сих пор не наказан ни один чиновник.

В своей статье «Реликтовые алтайские сосняки — рай для лесников-лесорубов» он приводит мнение известного алтайского эколога Алексея Грибкова, который отмечал ранее, что объём заготовки древесины только в ленточных борах Алтайского края составляет 1,7 млн куб. м. Это больше, чем в таких регионах, как Новосибирская, Кемеровская области, Республика Алтай, Хакасия, Тува.

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