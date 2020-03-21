Москва, 22 марта, 2020, 00:59 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина в министерстве обороны РФ создана специальная авиагруппа для оперативной доставки помощи Итальянской республике в борьбе с распространением коронавируса начиная с 22 марта, сообщили в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как только итальянские власти сообщат о своей готовности к приему помощи из России, ВКС РФ доставят на Аппенинский полуостров 8 мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, а также медицинское оборудование. Соответсвующие указания отданы лично министром обороны Сергеем Шойгу.

Италия продолжает быть европейским эпицентром пандемии COVID-19 и темпы роста количества заражённых не спадают несмотря на строжайшие ограничительные меры, введённые властями. На данный момент в Итальянской республике было зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4 тысяч человек умерли в результате осложнений, вызванных вирусом.