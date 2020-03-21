Москва, 22 марта, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Футболист Александр Кокорин опубликовал фотографию с подписью «подарки», на которой он одет в кроссовки Nike MAG Back to the Future, как у персонажа из художественного фильма «Назад в будущее-2» Марти Макфлая. Фото было размещено на странице футболиста в Instagram.

Цитата из к/ф «Назад в будущее 2». Реж. Роберт Земекис. 1989. США Кроссовки

Ограниченная серия кроссовок была выпущена Nike в 2011 году в количестве 1500 экземпляров. В 2016 году компанией было выпущено еще 86 пар узнаваемой по киноленте спортивной обуви.

Сейчас кроссовки этой серии можно купить на аукционах. Стоимость пары доходит до двух миллионов рублей. При этом отличить подлинные кроссовки от подделки довольно трудно.