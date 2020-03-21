Москва, 21 марта, 2020, 22:51 — ИА Регнум. «Почта России» приостановила почтовую связь с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за коронавируса.

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Как уточняет ТАСС, остановлена почтовая связь с Монголией, Кувейтом, Ливией, Перу, Молдавией, Шри-Ланкой, Тунисом, Каймановыми островами, Французской Полинезией, Ливаном, Филиппинами, Мальдивами, Островом Пасхи (Чили), Мьянмой, Эквадором.

Все эти государства и территории не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту из-за борьбы с распространением коронавируса (COVID-19).