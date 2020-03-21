Калуга, 21 марта, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В Калуге получено подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией. Тест условно положительный. Сейчас проводится повторное тестирование, на его период медик перемещена под карантин. Об этом 21 марта написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Kp40.ru У калужского медика заподозрили коронавирус

По словам Шапши, самочувствие медработника хорошее. После контакта с инфицированным женщина находилась в самоизоляции со своей семьей в отдельной палате.

«Первый инфицированный, установленный в области, чувствует себя хорошо. Его заболевание проходит в легкой форме. Мы все ожидаем его скорейшего выздоровления», — написал врио губернатора области.