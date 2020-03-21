Санкт-Петербург, 21 марта, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал жителям российских регионов воздержаться от поездок в Северную столицу на время действия особых мер по профилактике коронавирусной инфекции. «Нечего здесь делать», — сказал губернатор.

Gov.spb.ru Александр Беглов во время объезда города

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», Александр Беглов отметил, что в город традиционно на весенние каникулы стремятся приехать родители с детьми.

«Я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры и театры закрыты, разные заведения тоже закрыты <…> Это может быть опасно и для нашего города и для нас самих», — сказал губернатор Северной столицы.

В то же время он опроверг слухи о возможном полном закрытии въезда в город. По словам Беглова, в этом нет никакой необходимости, поскольку все меры профилактики коронавирусной инфекции уже приняты.

«Они эффективны, эффективны в том, что не происходит массового распространения. Но город полностью закрыть нельзя», — сказал глава Санкт-Петербурга.

Напомним, в городе на Неве закрыты практически все учреждения культуры и досуга, в том числе театры и музеи, запрещены все массовые мероприятия и любые собрания в помещениях численностью более 50 человек. Обучение студентов и школьников переводится в дистанционный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: Пика коронавируса в Петербурге ждут через две-три недели

По данным на 21 марта, в Санкт-Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число госпитализированных с подозрением на корнавирус увеличилось на 74 человека, в инфекционной больнице на проверке с симптомами ОРВИ находятся 340 человек.