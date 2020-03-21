Нальчик, 21 марта, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Два случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Кабардино-Балкарии. Оба заразившихся вернулись в республику из-за границы. Об этом сообщил 21 марта в своем Instagram глава республики Казбек Коков. По его словам, их своевременно госпитализировали и взяли тесты.

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«Сегодня во второй половине дня стало известно о готовности результатов исследований, направленных в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. К сожалению, оба анализа показали положительный результат», — написал Коков.

https://www.instagram.com/p/B9_5Dp_HHbX/

Он отметил, что оба заболевших и их окружение отнеслись ответственно к ситуации и были изолированы в установленном порядке. В настоящее время все они изолированы и находятся под контролем врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Кабардино-Балкарии опроверг слухи о подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, на 20 марта в республике под наблюдением врачей находились 72 человека, вернувшиеся из-за границы. Напомним, с 18 марта в КБР действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.