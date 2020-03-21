Москва, 21 марта, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Лавров

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — Министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Кроме этого, российский лидер также присвоил почетное звание генеральному директору ООО «СГМ-Мост» Александру Островскому«за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Напомним, 21 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей. Лавров руководит российским внешнеполитическим ведомством уже более 16 лет. До этого он 10 лет был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций.