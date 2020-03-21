Калуга, 21 марта, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Калужской области с 21 марта отменён режим весеннего половодья, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по региону.

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Такое решение было принято ведомством в связи с завершением подъема воды и отсутствием угрозы подтопления населённых пунктов. Из-за отсутствия снега вода в реке Оке и её притоках поднялась всего на несколько сантиметров, а в последние дни вообще идёт на спад.

Так, по состоянию на 20 марта, в реке Оке вода за сутки опустилась на восемь сантиметров, до отметки — 178 от нуля гидропоста, что более чем на 15 метров меньше уровня, который считается опасным. В реке Жиздре уровень воды понизился на два сантиметра. Здесь до опасного уровня более пяти метров. В реках Угра и Протва уровень воды за сутки понизился на 13 и девять сантиметров соответственно.