Ханты-Мансийск, 21 марта, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске задержали большегруз с более 8 тыс. немаркированных бутылок водки и коньяка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Запрещённый алкогольный груз

Задержание произошло на улице Зырянова в столице Югры. В кузове грузовика «Вольво» за рулонами минеральной ваты были спрятаны коробки с палёным креплёными алкогольными напитками на общую сумму более 2 млн рублей.

Происхождение груза его 54-летний владелец пояснить не смог. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ»).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.