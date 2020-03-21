Москва, 21 марта, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России совместно с Ростуризмом и Росавиацией решили вывести граждан страны из Марокко, об этом 21 марта сообщила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

«Ведомствами принято решение по вывозу российских граждан из Марокко, — сказала дипломат. Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны», — приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, ранее 15 марта власти Марокко приняли решение приостановить все международные рейсы в страну в связи с угрозой распространения коронавируса. В настоящее время здесь находится порядка 400 российских граждан.