Москва, 21 марта, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Бывший главный санитарный врач России Генадий Онищенко прокомментировал поездку инфекциониста Ирины Санниковой в Испанию, об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

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По мнению Онищенко, Санникова много лет работает в своей профессии, что могло привести к профессиональной деформации и притуплению бдительности.

«Мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся», — приводит издание слова Онищенко.

Напомним, главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова в середине марта 2020 года посетила Мадрид, данную информацию она скрыла от коллег и продолжала контактировать с людьми. Данная информация выяснилась после того, как женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, ей грозит уголовное преследование.