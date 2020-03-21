Москва, 21 марта, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 21 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Alex Beltyukov Аэропорт «Шереметьево»

Так, по состоянию на 16:59 мск в аэропорту «Шереметьево» были задержаны шесть рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, еще одиннадцать отменены; в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, ещё 24 отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее «Метеоновости» сообщили, что в столице РФ в выходные дни — 21 и 22 марта — тёплая погода сменится на прохладную. Её принесёт в московский регион обширный антициклон.