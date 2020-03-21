Калуга, 21 марта, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Тело пропавшей 17-летней девушки обнаружено в реке Ока на территории города Калуги, сообщили 21 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Родственникам предстоит пройти процедуру опознания тела. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств гибели несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза.

17-летняя девушка жила в Калуге. Из дома она ушла ещё 13 марта. По факту её исчезновения следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).