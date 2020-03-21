Москва, 21 марта, 2020, 15:39 — ИА Регнум. С момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля прошло немногим менее двух недель. За это время средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли. Исследование ипотечного рынка опубликовало аналитическое агентство Frank RG.

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Авторы исследования отметили, что для расчетов проводится анализ кредита со средними параметрами: стоимость жилья — шесть миллионов рублей, первоначальный взнос — 30%, срок выплат — 15 лет. При этом заемщик не должен быть льготником или сотрудником компании-партнера банка, а также его зарплатным клиентом. Исключением является только «Сбербанк», так как большинство ипотечных заемщиков организации — ее зарплатные клиенты.

По данным на 5 марта 2020 года среднее минимальное значение ставки по ипотеке составляло 9,41%. К 12 марта показатель упал на 0,02 процентных пункта (п. п.), а к 19 марта вырос на 0,14 п. п. и составил 9,53%.

В «Сбербанке» заявили, что сигнала для повышения ставки по ипотеке они не видят. Глава банка Герман Греф отметил, что сейчас на рынке существует повышенный спрос на потребительские и ипотечные кредиты, а по ипотеке был зафиксирован исторический максимум спроса, однако рынок в скором времени «должен начать успокаиваться».

В ряде других крупных банков на фоне опасений по поводу возможного изменения ключевой ставки ЦБ (которое так и не случилось) резко выросли ставки по ипотечным кредитам. Так, в «Юникредит банке» повышение ставки составило 1,5 п. п. до 10,4−13,5% годовых.

«Транскапиталбанк» также повысил ставку по ипотеке на 1,5 п. п. до 9,99−10,29%. Изменения не коснулись только программы «семейная ипотека». Ставка кредита на любые цели под залог недвижимости выросла на 1,5 п. п. до 15,49−16,49%.

«Росбанк дом» поднял ставки по всем ипотечным кредитам на 1 п. п. до 9,89−10,14% годовых на покупку жилья и до 9,69−9,94% на рефинансирование.

«Райффайзенбанк» поднял ставки ипотечных кредитов на 0,2 п. п. до 8,99% при сумме кредита от трех до семи миллионов рублей и на 0,5 п. п. при сумме до трех миллионов рублей. Изменения не коснутся уже одобренных заявок, а также программы «семейная ипотека».

Банк «Открытие» увеличил ипотечные ставки на 1,5 п. п. На рынке вторичного жилья базовая ставка ипотеки теперь составляет 10,2%, на рынке новостроек — 9,9%. Повышение ставок не затронет уже одобренные заявки на ипотеку.

Напомним, 9 марта рубль резко упал. Причиной падения стал отказ России участвовать в соглашении по ограничению добычи нефти ОПЕК+, из-за чего обрушились цены на нефть.