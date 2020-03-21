Калуга, 21 марта, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Калужской области 95% жителей, получающих пенсию через Почту России, предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов, остальные 5% получают пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи региона. Об этом 21 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области — АО «Почта России Вера Дмитриева.

Фото УФПС Калужской области — АО «Почта России Обслуживание почтальонами на дому

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно — в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

«В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает всем, кто получает пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи перейти на формат обслуживания на дому. Кроме социальных выплат, работники почты доставляют мелкие пакеты, а также носят с собой мобильные почтово-кассовые терминалы, благодаря которым можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку», — сказала Вера Дмитриева.

В отделениях почтовой связи области функционирует 267 мобильных почтово-кассовых терминалов. Сервис оплаты платежей прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Оформить услугу легко — необходимо позвонить в отделение почтовой связи по месту жительства или обратиться к почтальону. Услуга оказывается бесплатно.