Калуга, 21 марта, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году было раскрыто более восьми тысячи преступлений, каждое четвертое из которых — тяжкое и особо тяжкое. Выявлено более 5,5 тысячи лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации начальника УМВД региона, генерал-майора полиции Александра Дедова.

Zskaluga.ru Генерал-майор полиции Александр Дедов

По его словам, полицейские области достигли 100%-й раскрываемости убийств, изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, преступлений, совершенных на бытовой почве. Также повысилась раскрываемость грабежей, краж автомобилей, кражи из квартир, фальшивомонетничества и вымогательств. Всего в 2019 году задокументировано 1355 наркопреступлений, установлено более 300 лиц, их совершивших. Возросло количество выявленных фактов сбыта наркотиков, почти 40% из которых совершено участниками организованных преступных групп.

Сотрудниками ГИБДД пресечены почти 950 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Задержано почти четыре тысячи водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В 2019 году в регионе на 8,1% снизилось число ДТП с участием детей, на 22,2% сократилось число детей, погибших в авариях. Сократилось количество дорожных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, а также число погибших и раненых в них людей.