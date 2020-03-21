Киев, 21 марта, 2020, 12:04 — ИА Регнум. «Офис президента Украины Владимира Зеленского все больше напоминает кабинет Керенского, то есть люди — командуют, но в ответ их все больше игнорируют», — заявил 21 марта украинский политический эксперт Михаил Кухар, комментируя последние события в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Эксперт отмечает, что, как показали последние несколько дней на Украине, — мало принять и огласить совершенно правильные меры против вируса.

«Главное — обеспечить их выполнение. А в этой плоскости ничего не получается», — констатировал Кухар.

Он отметил, что к конфликту, который раздувает в обществе глава офиса президента Андрей Ермак (имеется ввиду создание консультативного совета для переговоров с республиками Донбасса, которое крайне неоднозначно восприняли на Украине — ред.), добавился еще конфликт, который раздувает премьер Денис Шмыгаль — не подсказывая вовремя, что реально, а что совсем нереально сделать в рамках борьбы с эпидемией.

«По итогу, в ситуации экономического паралича Украина может оказаться уже через месяц. А через три окажется точно — потому что офис президента и Кабмин теряют инструменты влияния на ситуацию — просто пачками», — прогнозирует специалист.

В завершение Кухар отмечает, что описанная смесь факторов, очень вероятно, приведет к появлению новой власти на Украине уже в этом году.

«И самое лучшее, что все силы могут сегодня сделать — это провести ротацию через выборы, а не как обычно в подобных ситуациях», — призывает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине решением правительства введены жесткие карантинные меры, однако не все поручения можно выполнить на практике. Наиболее проблемная ситуация с транспортными ограничениями — предполагается, что водители должны не пускать в салоны трамваев, троллейбусов и автобусов более 10 человек одновременно. Также напомним, что с 19 марта в тех регионах Украины, где зафиксированы случаи коронавируса, вводится режим чрезвычайной ситуации.