Ханты-Мансийск, 21 марта, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Региональное духовное управление мусульман Ханты-Мансийского автономного округа (РДУМ ХМАО) рекомендует общинам Югры приостановить совместные молитвы, а также прекратить занятия воскресных школ при мечетях в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальной странице РДУМ ХМАО.

Vk.com/public161241727 Опубликованный в социальной сети приказ

Приказ вступил в силу 20 марта и действует до 15 апреля 2020 года.

Мусульмане Югры высказывают в социальных сетях надежду, что до наступления Рамадана 23 апреля в Югре завершатся карантинные мероприятия.