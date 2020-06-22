Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 22 июня, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Общее число жителей Орловской области на начало Великой Отечественной войны составляло 3,5 млн человек.

Наступление гитлеровцев на Орёл началось 30 сентября 1941 года. К концу ноября 1941 года оккупанты заняли Орловскую область в её современных границах. Боевые действия здесь длились с октября 1941 года по октябрь 1943 года. Крупнейшей битвой стала Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов», начавшаяся 12 июля 1943 года и вошедшая в историю как часть Курской битвы. Красная армия очистила Орловщину от «коричневой чумы» 18 августа 1943 года.

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