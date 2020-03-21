Москва, 21 марта, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Глава российской государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин считает, что в течение полугода мировые цены на нефть скорректируются. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам Сечина, рынок нефти скорректируется достаточно быстро при условии выхода с него американской сланцевой нефти. Конечно, нынешнее резкое снижение мировых цен на нефть «большой радости не приносит», но на самом деле, по мнению Сечина, не является драматичным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экономистов считают именно Сечина инициатором отказа России от соглашения ОПЕК+ по сокращению уровня добычи нефти. В «Роснефти» не раз указывали, что договариваясь с саудитами и другими членами ОПЕК о сокращении уровня добычи нефти, Россия просто освобождает часть рынка для американской сланцевой нефти.

Напомним, что в короткий промежуток времени нефть рухнула с уровня $50−55 за баррель североморской Brent до $20−25.