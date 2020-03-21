Москва, 21 марта, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Известный журналист, биолог по образованию Владимир Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале дал свой прогноз завершения пандемии коронавирусной инфекции.

tasnimnews.com Пандемия коронавируса

Владимир Познер в 1958 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «физиология человека». Он считает, что пандемия коронавируса так или иначе пойдет на спад в конце мая.

Также Познер посоветовал не волноваться, так как это еще никому не помогало. В целом журналист напомнил, что в условиях пандемии необходимо соблюдать простые правила. А именно: не здороваться за руку, тщательно мыть руки, держать дистанцию между людьми минимум в метр, не целоваться, не обниматься при встрече. Помнить, что вирус держится на различных поверхностях до 12 часов.

Вся эта ситуация, по словам Познера, не так страшна, если вести себя, как надо.

Медицинская маска, в принципе, помогает в том случае, если человек заражен.

«Так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают. Вирус не летает, а падает сразу, поэтому маска в этом смысле хороша», — рассказал Познер.

Он также отметил, что сам решил, по возможности, самоизолироваться и лишний раз не выходить из дома.