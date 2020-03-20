Кострома, 20 марта, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Костромская область почти окружена коронавирусом. Согласно данным Роспотребнадзора, во всех субъектах РФ, с которыми граничит Костромской регион, за исключением Вологодской области, зафиксированы случаи заражения COVID-19.

По официальной информации от 20 марта 2020 года, за последние сутки новые случаи коронавируса выявлены в 9 регионах России. В том числе диагноз подтвердился у двух жителей соседней Кировской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в костромской области принимаются активные меры для профилактики опасного заболевания. В их числе — 30-дневный запрет на массовые мероприятия, усиленная дезинфекция мест с большим скоплением людей, перевод школ на дистанционное обучение, 14-дневный карантин для граждан, прибывших в регион из-за границы.