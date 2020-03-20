Калуга, 20 марта, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Строительство нового корпуса Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского осмотрела в рамках рабочей поездки в Калужскую область 20 марта министр культуры России Ольга Любимова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства культуры РФ.

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В настоящее время на территории калужского музея истории космонавтики завершается строительство нового корпуса площадью более 12,5 тысяч кв. метров. Согласно планировке, корпус будет представлять собой атриум — открытое пространство с эксплуатируемой кровлей, на которой установлены солнечные батареи. Одной из главных точек притяжения нового корпуса станет астрономическая обсерватория, которую смогут посетить и люди с ограниченными возможностями. Помимо обновленной экспозиции, в которую войдут артефакты из запасников, в музее появятся кинотеатр, многофункциональный конференц-зал с синхронным переводом, мультимедийные комплексы, социальные объекты для посетителей.

«Это очень серьезный и масштабный проект. Мы приложим все усилия, чтобы он стал одним из лучших музеев космонавтики в мире. Также важно, что музей создаётся не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Калуге, где жил и работал Константин Циолковский. Это привлечёт в регион большое количество туристов, появится возможность запустить множество образовательных программ», — сказала Ольга Любимова.

С 2013 по 2018 годы работы на объекте в калужском музее истории космонавтики выполнялись недобросовестными подрядчиками, контракты с которыми были расторгнуты, ведутся судебные разбирательства. На данный момент техническая готовность объекта составляет 78%. Работы планируют завершить в августе-сентябре 2020 года. Официальное открытие музея запланировано в 2021 году — к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.