Тамбов, 20 марта, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и начальник Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) — филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин подписали соглашение, которое позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество и позволит обеспечить развитие железнодорожного транспорта на территории региона в 2020—2022 годах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин и Сергей Задорин подписали соглашение

Тамбовская область продолжает развивать сотрудничество с ОАО РЖД. Новое соглашение, подписанное обеими сторонами, включило ряд направлений, важнейшим из которых является электрификация участка Ртищево — Кочетовка ЮВЖД. Кроме того, взаимодействие продолжится по линии сохранения и развития пригородного железнодорожного сообщения. Сейчас по территории Тамбовской области курсируют 62 пригородных поезда. Тариф для населения составляет 19,5 рубля за одну зону. Чтобы не допустить роста стоимости проезда, администрация региона предоставит в 2020 году АО «ППК «Черноземье» субсидию в размере 263 млн рублей.

Власти отмечают, что хорошие перспективы имеет дальнейшее развитие проекта «Городской поезд», который запустили еще в 2015 году. По маршруту Бокино — Тамбов — Сабурово по рабочим дням курсируют дополнительные пригородные поезда (рельсовые автобусы), выполняющие остановку на станции Тамбов. Услугами рельсовых автобусов для поездок к месту работы или учебы пользуются жители областного центра и Тамбовского района. Пассажирские перевозки на рельсовых автобусах выполняются в рабочие дни недели в утренние и вечерние часы «пик». В дальнейших планах — обустройство в черте тамбовской городской агломерации на пути следования рельсовых автобусов дополнительных остановок в микрорайоне Радужный, а также в районе железнодорожного переезда 475 км по улице Авиационной.

Сергей Задорин подчёркивает, что с регионом налажено успешное сотрудничество. В области действуют «много направлений», включающие пригородные, пассажирские и грузовые перевозки:

«Мы видим улучшение по всем показателям. В этом году инвестиции в регион на развитие железнодорожного транспорта составят 2,7 млрд рублей. Это и модернизация путей, и адаптация вокзального комплекса в Тамбове, и многое другое. Взаимодействие с Тамбовской областью — одно из самых важнейших и одно из самых эффективных. У нас складываются хорошие отношения с командой губернатора».

В 2019 году магистраль инвестировала в модернизацию и развитие объектов железнодорожной инфраструктуры Тамбовской области ЮВЖД более 2,2 млрд рублей. В 2018—2019 годах в рамках сотрудничества администрации региона с железной дорогой завершилась реконструкция вокзального комплекса «Тамбов» и прилегающей к нему территории. Этот проект стал одним из лучших, считают в ЮВЖД.

«Немало сделано в плане обустройства вокзальных комплексов в рамках государственно-частного партнерства. Благодаря поддержке железной дороги, на глазах преобразовались вокзалы в Тамбове, Мичуринске, Кирсанове. Очень много планов. Они касаются обустройства еще одного вокзала в Мичуринске», — подчеркнул Александр Никитин, подчеркнув, поблагодарив «за открытость и конструктивное отношение».

Глава региона подчёркивает, что «у нас полное взаимопонимание»:

«В части экономического развития Тамбовской области немало перспективных тем, в частности, загрузка грузовых вагонов. Регион сейчас активно заявляет себя в части развития экспортного потенциала и реализации сельхозпродукции».

По данным властей, за первые два месяца 2020 года перевозка грузов по Тамбовской области уже увеличилась на 20%.