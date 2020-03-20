Тамбов, 20 марта, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов высоко оценил роль общественной палаты в жизни региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На заседании общественной палаты Тамбовской области

Сегодня, 20 марта, состоялось заседание региональной общественной палаты, главной темой которого стало обсуждение доклада о состоянии гражданского общества в Тамбовской области в 2019 году. Этот документ готовится ежегодно, он учитывает ситуацию в экономике, политике, социальной сфере и становится основой для дальнейшей реализации внутренней политики в регионе.

В мероприятии принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Я считаю общественную палату Тамбовской области нравственным измерителем и независимым экспертом, который указывает нам, представителям власти, на какие болевые точки и кризисные ситуации необходимо оперативно обратить внимание», — отметил Иванов.

Также он напомнил, что в этом году «палата» получила право общественного наблюдения и мониторинга на голосовании по поправкам в Конституцию. По мнению первого вице-губернатора, опыт, полученный в 2018 году в период выборов президента, поможет эффективно выполнить поставленные перед ней задачи. Власти уверены, что такая работа общественников позволит провести кампанию открыто, честно и легитимно.

Председатель общественной палаты Тамбовщины Владимир Пеньков напомнил, что в 2019 году впервые был реализован «аналитический проект, который позволил понять, как можно улучшить качество жизни обычного гражданина» в регионе:

«Сегодня меняется концепция работы общественных организаций: от контроля пришло время переходить к участию. Мы рекомендуем предлагать новые каналы диалога с органами власти, местного самоуправления, с общественными объединениями».

Участие гражданского общества в реализации нацпроектов, по мнению Пенькова, в итоге «даст возможность повысить качество жизни наших граждан».

Региональные власти напоминают, что общественная палата Тамбовской области создана одной из первых в стране и на протяжении 14 лет остаётся площадкой, «которая консолидирует общество».