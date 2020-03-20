Мурманск, 20 марта, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Жители Мурманской области выбрали символом пандемии коронавируса COVID-19 медицинскую маску. Голосование организовал областном краеведческий музей.

Https://vk.com/public191153873 Скульптура древней женщины в Мурманском областном краеведческом музее

«С большим отрывом в голосах лидирует обычная медицинская маска. Сейчас ее действительно сложно найти в аптеках. Она отдана на примерку нашему мартовскому экспонату месяца — скульптуре древней женщины», — написали сотрудники музея на его официальной странице «ВКонтакте».

Добавим, что Мурманский областной краеведческий музей остается одним из немногих учреждений, которые продолжают работать в обычном режиме, несмотря на объявленные властями ограничения. Правда, посетители музея по новым правилам должны иметь с собой медицинские маски, которые исчезли из розничной продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области коронавирус COVID-19 подтвержден у одного человека.